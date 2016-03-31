Обама призвал РФ к переговорам по сокращению ядерных вооружений, в Госдуме предлагают сперва восстановить отношения

Об этом лидер США написал в собственном материале в The Washington Post, передает РБК.

По словам Обамы, несмотря на определенный прогресс в сфере сокращения ядерных вооружений, он «первый должен признать, что есть еще незаконченные дела».

«Принимая во внимание нарушения договора о РСМД (со стороны России), мы по-прежнему призываем Россию полностью выполнять свои обязательства», - заявил Обама.

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Он подчеркнул, что разделяет мнение военного руководства страны о том, что «массивный ядерный арсенал США уровня холодной войны» не подходит для современных угроз.

«Соединенные Штаты и Россия, которые вместе обладают более 90% мирового ядерного оружия, должны провести переговоры с целью дальнейшего сокращения наших арсеналов», - отметил Обама.

Тем не менее он подчеркнул, что США и Россия «продолжают путь по выполнению обязательств по договору по СНВ» и, таким образом, «к 2018 году количество развернутых американских и российских ядерных боеголовок будет на самом низком уровне с 1950 года».

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«Даже сейчас, когда США поддерживают безопасный, надежный и эффективный ядерный арсенал для сдерживания любого противника и обеспечения безопасности наших союзников, я сократил число и роль ядерных вооружений в нашей стратегии национальной безопасности», - заявил Обама.

В свою очередь глава комитета Госдумы по международным делам Алексей Пушков на своей странице в Twitter назвал этот призыв пустым и отметил, что для начала США необходимо наладить отношения с Россией.

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«США должны сперва восстановить разрушенные Обамой отношения с Россией, а потом уже предлагать нам переговоры по ядерному оружию. Сейчас его призыв пуст», - написал Пушков.