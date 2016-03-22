В штаб-квартире НАТО в Брюсселе усилили состояние тревоги - Столтенберг

Об этом говорится в заявлении генерального секретаря Альянса Йенса Столтенберга по поводу террористических атак, произошедших в Брюсселе сегодня утром.

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«Мы решили усилить состояние тревоги в штаб-квартире НАТО. Мы сохраняем бдительность и продолжаем отслеживать ситуацию очень внимательно», - подчеркнул Йенс Столтенберг.

Генсекретарь Альянса заявил, что глубоко опечален терактами.

Столтенберг назвал трагедией большие человеческие утраты в результате нападений террористов. «Мои мысли с теми, кто потерял своих близких, со всеми, кто пострадал, и с народом Бельгии. Мы все стоим вместе, плечом к плечу с нашим союзником Бельгией в этот трагический день. Эта атака является трусливым нападением. Нападением на наши ценности и наши открытые общества. Терроризм не победит демократию и не отнимет нашу свободу», - подчеркнул Йенс Столтенберг.