В Бельгии объявлен максимальный уровень террористической угрозы

Данное решение приняли власти Бельгии, передает издание rtbf.

"Уровень террористической угрозы подняли до четвертого для всей страны", - отмечается в сообщении.

До этого в Бельгии сохранялся третий уровень.

При таком уровне угрозы обычно приостанавливают работу общественного транспорта, а люди должны избегать массовых мероприятий.

Читайте такжеВ аэропорту Брюсселя прогремели два взрыва (фото, видео)Напомним, сегодня в аэропорту Брюсселя прогремели два взрыва. По данным местных СМИ, взрыв произошел в зоне регистрации на рейсы у стойки компании American Airlines.

Кроме того, в Брюсселе после серии терактов в аэропорту произошел третий взрыв. На этот раз в метро.