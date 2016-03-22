В Бельгии объявлен максимальный уровень террористической угрозы
10:47, 22 марта 2016Мир
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В Бельгии объявлен четвертый - самый высокий - уровень террористической угрозы.
В Бельгии произошла серия терактов / twitter.com
Данное решение приняли власти Бельгии, передает издание rtbf.
"Уровень террористической угрозы подняли до четвертого для всей страны", - отмечается в сообщении.
До этого в Бельгии сохранялся третий уровень.
При таком уровне угрозы обычно приостанавливают работу общественного транспорта, а люди должны избегать массовых мероприятий.
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Кроме того, в Брюсселе после серии терактов в аэропорту произошел третий взрыв. На этот раз в метро.
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