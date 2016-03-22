В Португалии задержали подозреваемого по делу Petrobras

По данным полиции, Рауль Шмидь Фелипе Жуниор, предположительно являющийся одновременно гражданином Бразилии и Португалии, скрывался от следствия около года.

В полиции не исключают, что задержанный был посредником между топ-менеджерами Petrobras и нефтяными компаниями из других стран. Сейчас эта информация проверяется.

Фелипе Жуниор стал первым подозреваемым по делу, задержанным за пределами Бразилии.

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Ранее УНИАН сообщал, что полиция Бразилии задержала бывшего главу государства Луиса Инасиу Лулу да Силву в рамках дела о коррупции в государственной нефтяной компании Petrobras.

О коррупции в Petrobras стало известно в 2014 году. Предполагается, что менеджеры компании получали комиссионные за подписанные с подрядчиками контракты. Суммы контрактов, по данным властей, завышались, а комиссионные шли на подкуп политиков из правящей партии и на финансирование их избирательных кампаний.