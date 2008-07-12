Авария на освобожденном от пиратов судне: основной двигатель не работает

Сегодня утром у судна «Леманн Тимбер», освобожденного от сомалийских пиратов, вышел из строя основной двигатель и судно легло в дрейф.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе МИД со ссылкой на информацию, полученную Департаментом консульской службы в телефонном режиме от капитана судна «Леманн Тимбер» Валентина БАРТАШОВА.

По словам капитана, в течение минувших суток, несмотря на сильный восьмибалльный шторм, судно продолжало двигаться в направлении Султаната Оман.

В данное время силами команды ведется ремонт двигателя. По оценке капитана, поломку удастся устранить не раньше, чем вечером сегодняшнего дня. В.БАРТАШОВ сообщил также, что судовладелец направил буксир для предоставления помощи судну «Леманн Тимбер», который из-за неблагоприятных погодных условий сможет прибыть к месту дрейфа только утром 13 июля.

Дело продолжает находиться на особом контроле в Посольстве Украины в Великобритании, Генеральном консульстве Украины в Гамбурге, Посольстве Украины в Саудовской Аравии и в Департаменте консульской службы МИД Украины.

Как сообщал УНИАН, немецкий сухогруз «Леманн Тимбер» был захвачен сомалийскими пиратами в Аденском заливе 28 мая. На борту судна находились 15 человек. Капитан судна - гражданин России, в составе экипажа также было четверо граждан Украины, один гражданин Эстонии, девять граждан Бирмы. Судно было освобождено 8 июля после выплаты выкупа.