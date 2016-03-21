В деле о ноябрьских терактах в Париже появился новый подозреваемый

Сам Салах Абдеслам, которого следствие считает одним из вероятных организаторов теракта, был пойман в прошлую пятницу в пригороде Брюсселя, передает Би-би-си. Нового подозреваемого по информации полицейских зовут Наджим Лаашрауи, ему 24 года. В настоящее время он находится на свободе.

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Как сообщают в прокуратуре, следы его ДНК были найдены в квартирах, которые использовали джихадисты. Мужчина пользуется поддельными документами, предупреждают в прокуратуре Бельгии.

Следствию известно, что наджим Лаашрауи в 2013 году ездил в Сирию. Прокуратура просит жителей страны о помощи в поиске подозреваемого.

Между тем Салах Абдеслам дает показания. В воскресенье он заявил, что планировал новые теракты - теперь уже в Бельгии. Ранее в беседе с журналистами его адвокат опроверг информацию о том, что Салах Абдеслам договорился со следствием о смягчении наказания в обмен на информацию.

"Салах хочет сотрудничать и занимается этим с субботы. Будем ли мы требовать для него статуса информатора? Он никогда не говорил, что хочет стать информатором. Я никогда не говорил, что он просил об этом", - сказал адвокат Абдеслама Свен Мари в беседе с местными СМИ.

По словам адвоката, его подзащитный может дать следствию и полицейским "бесценные" сведения, однако недавние заявления парижского прокурора Франсуа Молина могут "отпугнуть" Абдеслама.

Свен Мари привел в пример фразу прокурора Парижа о том, что Абдеслам хотел взорвать себя у стадиона, но передумал в последнюю минуту. Адвокат уже обратился в суд с жалобой на прокурора, который по его мнению таким образом разгласил конфиденциальные сведения об Абдесламе.

Ранее Свен Мари заявлял, что будет бороться с любой попыткой бельгийских властей экстрадировать Салаха Абдеслама во Францию.

26-летний Абдеслам считается одним из двух выживших участников нападений в Париже 13 ноября, унесших жизни 130 человек. Ответственность за эти теракты взяла на себя террористическая группировка "Исламское государство".