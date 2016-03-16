Французская полиция арестовала четверых исламистов за вероятную подготовку теракта в Париже
В Париже антитеррористическое подразделение полиции задержало четверых человек, связанных с исламистами. По сообщениям СМИ, они якобы готовили теракт в центре Парижа.
Антитеррористическое подразделение французской полиции в среду, 16 марта, арестовало четверых радикальных исламистов, пишет Deutsche Welle со ссылкой на TF1.
Отмечается, что их подозревают в планировании атаки в центре Парижа. По его информации, утром в Париже и на окраине французской столицы - в департаменте Сена-Сен-Дени - задержали троих мужчин и одну женщину.
Телеканал сообщает, что на всех четверых у разведки есть данные о связях с исламистами.
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Отмечается, что полиция также изъяла патроны к автомату и компьютерное оборудование. Официальных комментариев относительно задержания пока нет.
Источник агентства Reuters, близкий к расследованию, подтвердил факт задержания, однако отметил, что не может "говорить о планах нападения". Подозрения Генерального директората внутренней безопасности, по его словам, не подкрепленные пока материальными доказательствами.
Ранее сообщалось об антитеррористической операции в Бельгии, связанную с расследованием ноябрьских терактов в Париже. Премьер страны Шарль Мишель заявил, что антитеррористическая операция в стране будет продолжаться, однако власти страны решили не менять уровень террористической угрозы.