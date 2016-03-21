Аэропорт Ростова возобновил работу, прерванную после крушения Boeing

Утро в понедельник началась регистрация на четыре рейса: три внутренних и один международный, сообщает РИА новости.

"Аэропорт переходит на обычный режим. Планируется, что в своё обычное расписание аэропорт войдёт в течение дня", — отметила представитель пресс-службы аэропорта.

Ранее сообщалось, что взлетно-посадочная полоса аэропорта Ростова-на-Дону восстановлена после крушения пассажирского самолёта Boeing 737-800.

Как сообщал УНИАН, пассажирский самолет Boeing-737-800 авиакомпании Fly Dubai разбился в аэропорту Ростова-на-Дону. На борту находились 55 пассажиров (44 гражданина России, 8 Украины, 2 Индии, 1 Узбекистана) и 7 членов экипажа (2 гражданина Испании, 1 России, 1 Кипра, 1 Колумбии, 1 Киргизии, 1 Сейшельских островов). Все они погибли.