Авария Boeing: в аэропорту Ростова восстановлена взлетно-посадочная полоса

Об этом сообщили в пресс-службе МЧС России, передает ТАСС.

"Работы по восстановлению полосы завершены", - сказал представитель ведомства.

Взлетно-посадочная полоса аэропорта Ростова-на-Дону будет открыта к 08:00 по московскому времени 21 марта, и первым совершит посадку самолет МЧС России Ан-148, который протестирует состояние ВПП.

Читайте такжеКачество информации в "черном ящике" разбившегося в Ростове Boeing хорошее - МАК

В министерстве уточнили, что борт заберет спасателей и оперативную группу, участвовавших в ликвидации последствий крушения Boeing.

Как сообщал УНИАН, пассажирский самолет Boeing-737-800 авиакомпании Fly Dubai разбился в аэропорту Ростова-на-Дону. На борту находились 55 пассажиров (44 гражданина России, 8 Украины, 2 Индии, 1 Узбекистана) и 7 членов экипажа (2 гражданина Испании, 1 России, 1 Кипра, 1 Колумбии, 1 Киргизии, 1 Сейшельских островов). Все они погибли.