Полиция Берлина не считает взрыв автомобиля терактом

Как пояснили в полиции, бомба взорвалась "внутри или около" автомобиля Volkswagen Passat, ехавшего по улице Бисмаркштрассе, передает Би-би-си.

Читайте такжеВ Берлине взорвался автомобиль, полиция заявила о заложенной бомбе (фото)

Ехавшая в плотном потоке транспорта машина перевернулась, ее водитель погиб. О других пострадавших не сообщалось. Возбуждено дело о преднамеренном убийстве.

"Сейчас нет никаких оснований полагать, что это происшествие связано с терроризмом", - заявило полицейское управление города в своем официальном аккаунте в "Твиттере".

По словам представителя берлинской прокуратуры Мартина Штельтнера, власти считают, что целью взрыва было убийство водителя.

43-летний мужчина, находившийся за рулем машины, ранее был под следствием по обвинению в контрабанде наркотиков. Скорее всего, пояснил Штельтнер, инцидент связан с организованной преступностью.