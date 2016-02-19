Европе грозит волна терактов с большим количеством жертв - Европол

Как отмечают в Европоле, главную угрозу составляют джихадисты, которые возвращаются с войны в Сирии. Глава Европола Роб Уейнрайт в интервью немецкому изданию Neuе Osnabrücker Zeitung, заявил, что Европа оказалась перед самой высокой за последние более чем 10 лет угрозой терактов, передает украинская редакция "Немецкой волны".

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По словам главы ведомства, теракты в Париже 13 ноября 2015 года показали, что террористическая организация "Исламское государство" может действовать и на международном уровне.

"Ожидается, что "Исламское государство" или другая религиозная террористическая группировка смогут совершить теракт где-то в Европе с целью вызвать значительные жертвы среди гражданского населения". По словам директора Европола, для совершения терактов не обязательно будут привлекаться целые группы людей, речь идет прежде всего об отдельных террористах. Именно опасность, которая поступает от отдельных лиц, "не уменьшилась".

На фоне этого Роб Уэйнрайт пояснил, что в Европу вернулись к 5 тыс. европейцев, которые прошли обучение в лагерях подготовки исламистов и имеют боевой опыт. "Все большее количество таких боевиков из заграницы ставит страны ЕС перед совершенно новыми вызовами", - отметил руководитель ведомства.

В то же время Роб Уейнрайт не видит оснований для утверждений, что поток мигрантов неизбежно приводит к росту террористической опасности. "Нет конкретных указаний на то, что террористы систематически пользуются потоком мигрантов, чтобы незаметно добраться до Европы", - подчеркнул глава европейского правоохранительного ведомства.