НАТО: РФ до сих пор не смогла полностью выполнить ни одного пункта Минских договоренностей

Об этом говорится в письме президента Парламентской ассамблеи НАТО Майкла Тернера министру иностранных дел Украины Павлу Климкину.

В документе отмечается, что президент Парламентской ассамблеи НАТО выражает сожаление по поводу продолжающегося отказа России выполнять свои обязательства по Минским договоренностям, включая освобождение Надежды Савченко и других политических заключенных, незаконно удерживаемых Россией.

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В частности, в письме Тернер отметил, что он "полностью разделяет возмущение и обеспокоенность" министра относительно продолжающегося удерживания Савченко и ухудшением ее состояния здоровья.

Президент ПА НАТО отмечает: "Как вы знаете, я несколько раз призывал российские власти освободить всех украинских узников, незаконно содержащихся под стражей в связи с военной агрессией России против Украины, в соответствии с требованиями Минских договоренностей. К сожалению, до сих пор Россия не смогла выполнить это и почти все другие условия, изложенные в договоренностях".

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Вслед за решением Европейского Союза продлить существующие санкции против России, на прошлой неделе председатель ПА НАТО подчеркнул важность для правительств и парламентов НАТО поддерживать твердую линию.

ПА НАТО будет "оставаться твердой в осуждении агрессии со стороны России и ее незаконной оккупации части суверенной территории Украины". Тернер уверяет Климкина: "Мы продолжаем призывать Россию в полной мере выполнять свои обязательства в соответствии с Минскими договоренностями и в соответствии с международным правом."

Справка УНИАН. Савченко в России обвиняют в убийстве двух российских журналистов, а также в незаконном пересечении российской границы. Украинка и ее защита отвергают обвинения и заявляют, что на момент гибели российских журналистов ее уже захватили в плен боевики, которые затем насильно переправили в Россию. Савченко незаконно удерживают в РФ с середины лета 2014 года.

В середине декабря 2015 года российский суд продлил арест Савченко до 16 апреля.

Судьи решили начать оглашение приговора 21 марта. Прокуратура требует приговорить ее к 23 годам лишения свободы.