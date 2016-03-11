НАТО избрало нового главнокомандующего силами Альянса в Европе
В Организации Североатлантического договора (НАТО) определились с кандидатурой нового главнокомандующего Объединенными вооруженными силами НАТО в Европе.
Об этом сообщает официальный сайт Альянса.
"Североатлантический совет согласовал назначение генерала армии США Кертиса М.Скапарротти на должность Верховного главнокомандующего Объединенными вооруженными силами (ОВС) НАТО в Европе", - говорится в сообщении.
В сообщении сказано, что Скапарротти сейчас занимает должность командующего объединенными войсками США и командующего Командования Объединенных Наций (UNC) в Республике Корея (Южная Корея).
Читайте такжеРоссия пытается разделить НАТО - Столтенберг
В должности главнокомандующего силами Альянса в Европе Скапарротти заменит генерала Филиппа Бридлава.
Также отмечается, что как только будут завершены национальные процедуры по подтверждению назначения Скапарротти, он займет свою должность в качестве преемника Бридлава на церемонии смены командования, которая состоится в центральном штабе вооруженных сил НАТО в Европе, который расположен в Монсе (Бельгия). Ожидается, что церемония смены командования будет проведена весной 2016 года.