Омбудсмен РФ просит разрешить украинским врачам осмотреть Савченко

Уполномоченный по правам человека в России Элла Памфилова направила официальные обращения директору ФСИН России Геннадию Корниенко, а также в Донецкий городской суд Ростовской области с просьбой разрешить провести комиссионный осмотр Надежды Савченко украинскими врачами в ближайшее время.

Информация об этом опубликована на официальном сайте уполномоченного по правам человека РФ.

«Уполномоченный по правам человека в России Элла Памфилова направила официальные обращения директору ФСИН России Геннадию Корниенко, а также в Донецкий городской суд Ростовской области с просьбой проявить гуманность и разрешить провести комиссионный осмотр Надежды Савченко украинскими врачами в больнице МСЧ-77 ФСИН России в самое ближайшее время», - говорится в тексте.

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В сообщении также говорится, что со стороны Уполномоченного будет и впредь оказываться «все необходимое содействие в обеспечении прав Савченко в ходе судебного разбирательства».

Также отмечается, что по данным на 14 марта 2016 года состояние Савченко удовлетворительное.

«Она систематически занимается физическими упражнениями, ежедневно выходит на прогулку. Находится под постоянным наблюдением специалистов медицинского изолятора. Вес — 68 кг., давление 110/ 70, температура 36,6», - говорится в тексте сообщения.