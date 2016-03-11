Кандидат в президенты США Рубио призвал выгнать русских из центра разведки на Кубе

Об этом он заявил во время дебатов с другим кандидатом — Дональдом Трампом.

Во время предвыборного мероприятия ведущий поинтересовался у Трампа, продолжил ли бы он политику Барака Обамы на Кубе, в частности закрыл или оставил бы открытым американское посольство в стране. «Я, возможно, закрыл бы посольство, пока США не смогли заключить [с Кубой] выгодной сделки», — цитирует Трампа РБК со ссылкой на Vox.

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Рубио в свою очередь также высказал мнение по этому вопросу: «Я знаю, что подразумевает выгодная сделка, это уже известно. Вот что такое выгодная сделка: Куба проводит свободные выборы, Куба перестает отправлять людей в тюрьму за высказывания, Куба вводит свободу прессы, Куба выгоняет русских из Лурдеса (пригород кубинской столицы Гаваны — УНИАН), а также выгоняет китайцев из Бехукаля (город, где находится используемая Китаем станция спутниковой связи — УНИАН)».

Он также заявил, что Куба должна прекратить помогать КНДР обходить санкции ООН и укрывать тех, кто бежал от американского правосудия.

По данным издания, центр разведки в Лурдесе Москва перестала использовать в 2002 году