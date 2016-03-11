Ким Чен Ын заявил, что не будет колебаться нанести упреждающий ядерный удар против США

Об этом сообщает "Газета.Ru" со ссылкой на KCNA.

Так же на этой встрече Ким Чен Ын проследил за монтажом ядерных боеголовок на баллистические ракеты северокорейского производства.

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В ходе брифинга лидер страны похвалил ядерных ученых и специалистов в достижении успеха в вопросах национальной обороны. Он также призвал ученых-ядерщиков достойно выполнять свою почетную миссию и обязанность от имени партии, страны и революции на первой линии фронта для решительного срыва ядерного движения врагов, прославляя страну как беспримерного в ядерной энергетике, пишет издание.

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«Никакая сила на земле не посмеет спровоцировать нас», - сказал Ын.

Он добавил, что реальный враг – сама ядерная война. Чем сильнее ядерные возможности нашей страны, тем сильнее сдерживающий фактор агрессии противников, сказал он.

«Право нанести упреждающий ядерный удар ни в коем случае не является монополией США. Американские империалисты ущемляют суверенитет КНДР и право на существование с применением ядерного оружия»,— скзал Ын, добавив, что он никогда не будет колебаться нанести упреждающий ядерный удар против США.

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Также он выразил большую надежду и уверенность в том, что северокорейские ученые будут развиваться в области ядерного оружия, чтобы полностью сдерживать врагов, обеспечив тем самым прочную гарантию вечного будущего нации.