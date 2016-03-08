Сандерс победил Клинтон в штате Мэн, а Рубио обошел Трампа в Пуэрто-Рико

Берни Сандерс одержал победу над Хиллари Клинтон на кокусах в штате Мэн - очередном этапе первичных выборов среди претендентов на выдвижение кандидатом в президенты США от Демократической партии, сообщает Би-Би-Си.

Согласно последним данным, сенатор от штата Вермонт Сандерс лидирует с 64%, тогда как Клинтон набрала 36%.

На республиканских праймериз в Пуэрто-Рико Марко Рубио легко победил миллиардера Дональда Трампа.

Однако Клинтон и Трамп остаются лидерами в общенациональной гонке на выдвижение кандидатами от Демократической и Республиканской партий на предстоящих президентских выборах.

Вечером в воскресенье Хилари Клинтон и Берни Сандерс приняли участие в организованных СNN теледебатах в городе Флинт в штате Мичиган.

Читайте такжеКлинтон победила на праймериз в Луизиане

Они обменялись взаимными обвинениями в части дебатов, посвященной экономике и торговле. В частности, Клинтон заявила, что Сандерс голосовал против программы федеральной помощи американскому автомобилестроению, принятой конгрессом в 2009 году.

"Я поддержала эту программу, а вы - нет. Если бы все тогда проголосовали так, как вы, наша автомобильная промышленность потерпела бы крах, забрав с собой четыре миллиона рабочих мест", - отметила Хилари Клинтон.

На это Сандерс, известный своими левыми взглядами, ответил: "Я всегда выступал против того, чтобы рабочие люди в нашей стране спасали бы мошенников с Уолл-стрит".

По его словам, принятые тогда меры стали просто "гигантской программой помощи Уолл-стрит, когда ваши друзья уничтожили экономику".

В ходе первичных выборов в субботу Сандерс победил в штатах Канзас и Небраска, но Хилари Клинтон сохранила лидерство среди демократов после великой победы в Луизиане.

Несмотря на успех в Пуэрто-Рико, Марко Рубио сильно отстает от других республиканских претендентов - Дональда Трампа и сенатора Теда Круза.

Выступая после победы в Кентукки и Луизиане, Трамп призвал Рубио покинуть президентскую гонку.

Читайте такжеГлава Мексики сравнил республиканца Трампа с Гитлером и Муссолини

Тем временем Тед Круз, который одержал победу в штатах Канзас и Мэн, заявил, что "до тех пор, пока Дональду не противостоит один соперник, у него сохраняется преимущество".

Хилари Клинтон уже заручилась поддержкой 1130 из 2383 делегатов на съезде партии, который в июле будет утверждать кандидата от демократов. У Берни Сандерса пока только 499 делегатов.