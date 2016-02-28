Саудовская Аравия пригрозила РФ и Сирии "планом Б" за нарушение перемирия

Об этом, как сообщает Reuters, дипломат заявил сегодня в ходе совместной пресс-конференции со своим датским коллегой Кристианом Йенсеном, передает Lenta.ru. Адель аль-Джубейр сообщил, что официальный Эр-Рияд обсудил этот вопрос с представителями других стран. По словам министра, если станет ясно, что президент Сирии Башар Асад и его союзники несерьезно настроены на перемирие, то в ход пойдет "план Б". Однако дипломат не уточнил, что подразумевает под собой этот план.

Читайте также"Перемирие" в действии: сирийская оппозиция заявила о российских бомбардировках - Reuters"Я верю, что соблюдение перемирия является важным индикатором серьезности достижения мирного урегулирования сирийского кризиса, который будет включать в себя создание переходного правительства и передачу власти от Башара к совету", - сказал Адель аль-Джубейр. Он добавил: "Башару не место в Сирии".

Ранее сегодня сирийская оппозиция также обвинила Россию в нарушении перемирия. А Россия в свою очередь обвинила Турцию в обстрелах сирийской территории.

С 27 февраля в Сирии действует соглашение о прекращении огня. Резолюция в поддержку перемирия была принята Советом Безопасности ООН 26 февраля. Проект документа совместно подготовили Москва и Вашингтон. Соглашение подразумевает, что военные действия продолжатся только в отношении "Исламского государства" и других террористических организаций, определенных Совбезом.