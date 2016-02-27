В Сирии начал действовать режим прекращения военных действий

Вскоре после начала перемирия Наблюдательный совет по правам человека в Сирии сообщил, что режим прекращения огня в целом соблюдается всеми сторонами конфликта, хотя после полуночи были зафиксированы незначительные перестрелки в районе Дамаска и города Дераа, передает Русская служба Би-Би-Си.

Спецпосланник ООН по Сирии Стаффан де Мистура заявил, что опасается попыток воспрепятствовать успешной реализации плана окончания конфликта.

"Суббота станет крайне важным днем. Наверняка мы увидим немало попыток, нацеленных на то, чтобы свести на нет наши усилия", - сказал он.

22 февраля Вашингтон и Москва объявили о согласовании плана об условиях и сроке прекращения военных действий в Сирии.

Власти Сирии и объединенная оппозиция, включающая в себя различные группировки, заявили, что принимают условия договора, однако при соблюдении определенных условий.

За несколько часов до вступления в силу мирного соглашения Совет безопасности ООН единогласно поддержал представленный США и Россией текст резолюции о прекращении боевых действий в Сирии.

Условия перемирия не распространяются на экстремистские группировки, в том числе "Исламское государство".

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Как сообщал УНИАН, с 2011 года в Сирии продолжается гражданская война. Повстанцы Свободной Сирийской Армии и других групп воюют за свержение режима Башара аль-Асада.

С 2014 года возглавляемая Соединенными Штатами международная коалиция осуществляет военную воздушную операцию против боевиков террористической группировки "Исламское государство" в Сирии и Ираке, которое воюет как против аль-Асада, так и против Свободной Сирийской Армии.

На территории Сирии также действуют другие террористические и радикальные исламистские формирования как Фронт ан-Нусра, боевики Хезболлы и другие группировки.

В вооруженном конфликте в Сирии за почти пять лет боевых действий погибли более 250 тыс. человек, 13,5 млн сирийцев покинули свои дома.