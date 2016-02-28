Россия обвинила Турцию в обстрелах сирийской территории в период перемирия

Как сообщил начальник этого центра Сергей Кураленко, за разъяснением российская сторона обратилась к коллегам из аналогичного американского центра. «В ночь на 28 февраля в российский центр по примирению враждующих сторон в Сирии поступила информация о нападении с территории Турции на сирийский город Эт-Телль эль-Абъяд вооруженных подразделений при поддержке крупнокалиберной артиллерии», – заявил Сергей Кураленко, передает радио "Свобода".

В США и Турции пока эти сообщения не комментировали.

Читайте также"Перемирие" в действии: сирийская оппозиция заявила о российских бомбардировках - Reuters28 февраля наблюдатели в Сирии сообщили о нескольких авиаударах, нанесенных на северо-востоке страны. Они отмечают, что удары осуществляли сирийские или российские военные самолеты в шести городах провинции Алеппо и в одном селе в провинции Хама. Но пока непонятно, попали ли эти авиаудары в регионы, где объявлен режим прекращения огня.

Вместе с тем, по информации наблюдателей, перемирие между правительственными войсками и оппозицией в Сирии в целом соблюдается.

Сирийские государственные медиа ничего не сообщают об авиаударах, а Министерство обороны России отказалось от комментариев.

Перемирие, объявленное в Сириис 27 февраля, не включает территории, захваченные боевиками группировок «Исламское государство» и «Фронт ан-Нусра». Вместе эти исламистские группировки контролируют около половины территории Сирии.