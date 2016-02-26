Расмуссен: нужно усилить границы НАТО так, чтобы Россия даже не думала о том, чтобы на кого-то напасть

Такое мнение высказал бывший генеральный секретарь НАТО Андрес фог Расмуссен передает ZN.UA со ссылкой на Gazeta Wyborcza. Поэтому необходимо усилить военное присутствие объединения в регионе, считает он.

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В начале февраля министры обороны стран-участниц Североатлантического альянса договорились об укреплении восточных границ. О том, что именно надо сделать, они собираются поговорить в июле на саммите в Варшаве. В свою очередь, Андерс фог Расмуссен убежден, что Россия будет прилагать усилия, чтобы как-то повлиять на решения министров. "Что бы не решил НАТО, Россия всегда может придумать повод, чтобы быть против. В таком случае почему бы нам не принять правильное решение? А именно решение увеличить наше присутствие на востоке настолько, чтобы Россия даже не думала о том, чтобы на кого-то напасть", - подчеркнул бывший генсек НАТО.

Таким образом, по его мнению, в Варшаве министры обороны должны обсуждать только один вопрос: стоит ли разместить в Восточной и Центральной Европе постоянные военные базы или же создать настолько плотный график ротации контингента НАТО в этом регионе, чтобы войска постоянно были там.

Ранее Андерс фог Расмуссен заявлял, что Россия опаснее чем СССР и ведет "гибридную" войну против Европы. Хотя в то же время она не стесняется демонстрировать "зубы" и привычным способом, угрожая Западу ядерным оружием.

Также эксперты НАТО заявили об уязвимости восточных границ Европы перед Россией. В подготовленной военными докладе говорится, что много ключевых членов альянса по-прежнему страдают от хронического недофинансирования" и "критических недостатков" в сфере обороноспособности.