Эстония призвала пересмотреть Основополагающий акт НАТО — Россия

По его словам, заключенный в 1997 году договор, которым ограничивалось постоянное военное присутствие войск НАТО на территориях новых государств, не предполагал нынешней ситуации безопасности.

«В нем есть фраза, что в нынешней и предполагаемой ситуации безопасности не будут размещаться крупные постоянные войска на территориях новых членов. В то время считалось, что крупные — это более бригады на государство. К тому же 20 лет назад не просматривалась ситуация с безопасностью в 2016 году», — отметил глава эстонского государства, передает Росбалт.

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«Так что да, такая узкая трактовка договора является странной», — делает вывод президент.

Глава эстонского государства высказался за проведение политики сдерживания в отношении России.

«На Мюнхенской конференции звучало, что диалог с Россией можно развивать только когда одновременно усиливают сдерживание. Я неоднократно говорил: диалог не политика, сдерживание — это политика», — подчеркнул он.

Президент Эстонии высказал мнение, что Россия подрывает основы мировой безопасности своей деятельностью в Украине, в Молдавии, Грузии. «И в то же время подрывает Европу. Каков итог бомбардировок Сирии? Поток беженцев. Люди бегут из Алеппо в Турцию, а это означает, что опять двести тысяч беженцев бегут в Грецию», — сказал Ильвес.

По его словам, «одновременно во всех государствах поднимают голову крайне правые антиевропейцы, зачастую антиамериканские силы». «Ле Пен, AFD в Германии. Они все говорят: долой ЕС, долой США, долой НАТО, долой гомосексуалистов. Они все против европейской терпимости и интеграции», — заявил президент Эстонии.

Глава эстонского государства отметил, что все эти элементы есть и в его стране. «Может быть, немного меньше против США, но есть. Так что да, я озабочен», — заявил Ильвес.