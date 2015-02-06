Экс-глава НАТО заявил о вероятности нападения России на Балтию
Бывший генеральный секретарь Североатлантического альянса Андерс Фог Расмуссен считает, что РФ может напасть на страны Балтии, чтобы проверить, как на это отреагирует НАТО.
Об этом сообщает Новое Время со ссылкой на The Telegrath.
По словам Расмуссена, Путин проводит политику разрушение консолидации стран НАТО и восстановление доминирования России в Восточной Европе.
"Это не про Украину. Путин хочет вернуть России прежнее положение великой державы", - сказал экс-председатель альянса.
В то же время Расмуссен отметил, что нападение на Балтию принесет огромное поражение Путину.
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По его словам, под угрозу попадают Эстония и Латвия, в которых существуют крупные российские общины, и в них могут быть использованы "маленькие зеленые человечки" без обозначений для сокрытия какого-либо вмешательства.
Из-за этого, утверждает Расмуссен, у "наиболее слабых членов НАТО" может возникнуть соблазн преуменьшить значение произошедшего, либо для защиты коммерческих связей с Россией, либо из-за прокремлевских настроений, существующих в Венгрии и Греции.