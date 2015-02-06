Экс-глава НАТО заявил о вероятности нападения России на Балтию

Об этом сообщает Новое Время со ссылкой на The Telegrath.

По словам Расмуссена, Путин проводит политику разрушение консолидации стран НАТО и восстановление доминирования России в Восточной Европе.

"Это не про Украину. Путин хочет вернуть России прежнее положение великой державы", - сказал экс-председатель альянса.

В то же время Расмуссен отметил, что нападение на Балтию принесет огромное поражение Путину.

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По его словам, под угрозу попадают Эстония и Латвия, в которых существуют крупные российские общины, и в них могут быть использованы "маленькие зеленые человечки" без обозначений для сокрытия какого-либо вмешательства.

Из-за этого, утверждает Расмуссен, у "наиболее слабых членов НАТО" может возникнуть соблазн преуменьшить значение произошедшего, либо для защиты коммерческих связей с Россией, либо из-за прокремлевских настроений, существующих в Венгрии и Греции.