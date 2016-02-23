В Нидерландах пассажирский поезд столкнулся с краном: есть погибшие и раненые (видео)
12:54, 23 февраля 2016Мир
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В результате аварии пассажирского поезда под городом Далфсен на востоке Нидерландов погиб один человек, еще несколько получили ранения.
В Нидерландах пассажирский поезд столкнулся с краном / @SkyNews
Как сообщает русская служба Би-Би-Си со ссылкой на нидерландские СМИ, поезд столкнулся с гидравлическим краном, который пересекал железнодорожные пути, и сошел с рельсов.
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Полиция пока подтверждает лишь сам факт аварии поезда, но не уточняет никаких подробностей.
Мэр Хан Нотен сообщил в эфире местного радио об одном погибшем в результате катастрофы, передает Reuters. По разным данным, ранения получили около 10 человек
One person has been killed after a passenger train hit a crane in Dalfsen, Нидерланды https://t.co/pRaxZZ1Wwc— Sky News (@SkyNews) 23 февраля 2016
В Нидерландах сошел с рельсов пассажирский поезд
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