В Нидерландах пассажирский поезд столкнулся с краном: есть погибшие и раненые (видео)

12:54, 23 февраля 2016
Мир
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В результате аварии пассажирского поезда под городом Далфсен на востоке Нидерландов погиб один человек, еще несколько получили ранения.

@SkyNews

Как сообщает русская служба Би-Би-Си со ссылкой на нидерландские СМИ, поезд столкнулся с гидравлическим краном, который пересекал железнодорожные пути, и сошел с рельсов.

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Полиция пока подтверждает лишь сам факт аварии поезда, но не уточняет никаких подробностей.

Мэр Хан Нотен сообщил в эфире местного радио об одном погибшем в результате катастрофы, передает Reuters. По разным данным, ранения получили около 10 человек

 

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