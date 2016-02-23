Число жертв урагана на Фиджи выросло до 29 человек (видео)
02:56, 23 февраля 2016Мир
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В результате урагана, обрушившегося на Фиджи 20 февраля, погибли, по уточненным данным, 29 человек.
REUTERS
Обновленные данные распространили местные власти, передает Русская служба Би-Би-Си.
Также сообщается, что в центрах временного размещения остаются более восьми тысяч человек, потерявших жилье.
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Власти Фиджи не исключают, что на восстановительные работы уйдут месяцы. На некоторых островах ураган уничтожил целые деревни.
Циклон "Уинстон" 20 февраля принес на Фиджи сильные ветры с порывами до 320 км/ч, ливневые дожди и волны высотой до 12 метров.
На Фиджи обрушился самый сильный циклон за всю историю архипелага
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