Число жертв урагана на Фиджи выросло до 29 человек (видео)

Обновленные данные распространили местные власти, передает Русская служба Би-Би-Си.

Также сообщается, что в центрах временного размещения остаются более восьми тысяч человек, потерявших жилье.

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Власти Фиджи не исключают, что на восстановительные работы уйдут месяцы. На некоторых островах ураган уничтожил целые деревни.

Циклон "Уинстон" 20 февраля принес на Фиджи сильные ветры с порывами до 320 км/ч, ливневые дожди и волны высотой до 12 метров.