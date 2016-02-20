Сирийская оппозиция согласилась на перемирие, если Россия прекратит авиаудары
14:59, 20 февраля 2016Мир
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Сирийская оппозиция согласилась на двух- или трехнедельное перемирие при условии, что Россия прекратит авиаудары в Сирии.
REUTERS
Об этом сообщил источник, близкий к мирным переговорам в Женеве, передает РБК со ссылкой на Reuters.
Он отметил, что перемирие будет соблюдаться всеми сторонами, однако не будет касаться "Исламского государства". Помимо этого, договоренность предполагает окончание осад, освобождение заключенных и доступ для гумпомощи по всей территории Сирии.
Читайте такжеВ СБ ООН заявили, что проект резолюции России по Сирии не имеет будущегоНапомним, накануне Россия внесла в Совбез ООН проект резолюции с требованиями прекратить действия, подрывающие суверенитет и территориальную целостность Сирии.
Но члены Совета Безопасности ООН не достигли соглашения по проекту российской резолюции.
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