Сирийская оппозиция согласилась на перемирие, если Россия прекратит авиаудары

14:59, 20 февраля 2016
Мир
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Сирийская оппозиция согласилась на двух- или трехнедельное перемирие при условии, что Россия прекратит авиаудары в Сирии.

REUTERS

Об этом сообщил источник, близкий к мирным переговорам в Женеве, передает РБК со ссылкой на Reuters.

Он отметил, что перемирие будет соблюдаться всеми сторонами, однако не будет касаться "Исламского государства". Помимо этого, договоренность предполагает окончание осад, освобождение заключенных и доступ для гумпомощи по всей территории Сирии.

Читайте такжеВ СБ ООН заявили, что проект резолюции России по Сирии не имеет будущегоНапомним, накануне Россия внесла в Совбез ООН проект резолюции с требованиями прекратить действия, подрывающие суверенитет и территориальную целостность Сирии. 

Но члены Совета Безопасности ООН не достигли соглашения по проекту российской резолюции.

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