Сирийская оппозиция согласилась на перемирие, если Россия прекратит авиаудары

Об этом сообщил источник, близкий к мирным переговорам в Женеве, передает РБК со ссылкой на Reuters.

Он отметил, что перемирие будет соблюдаться всеми сторонами, однако не будет касаться "Исламского государства". Помимо этого, договоренность предполагает окончание осад, освобождение заключенных и доступ для гумпомощи по всей территории Сирии.

Читайте такжеВ СБ ООН заявили, что проект резолюции России по Сирии не имеет будущегоНапомним, накануне Россия внесла в Совбез ООН проект резолюции с требованиями прекратить действия, подрывающие суверенитет и территориальную целостность Сирии.

Но члены Совета Безопасности ООН не достигли соглашения по проекту российской резолюции.