Россия созывает Совбез ООН из-за обострения на сирийско-турецкой границе
В связи с заявлением Турции о возможности ввода войск в Сирии, а также обострением ситуации на сирийско-турецкой границе Москва намерена 19 февраля созвать заседания Совбеза ООН.
Об этом сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, передает ТАСС.
"Россия намерена сегодня созвать заседание СБ ООН для обсуждения этого вопроса и внести проект резолюции, в котором будут содержаться требования прекратить любые действия, подрывающие суверенитет и территориальную целостность Сирии и идущие вразрез с резолюцией СБ ООН 2254, а также усилиями по запуску сирийского мирного процесса", - сказала она.
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Как сообщал УНИАН, по данным источников в рядах противников президента Сирии Башара Асада, около двух тысяч вооруженных бойцов, поддерживающих мятежников, на автомобилях покинули турецкую территорию и направились к городу Азаз на севере провинции Алеппо. Их задача – усилить оборону города, к которому приближаются курдские отряды.
Напомним, как сказал премьер Турции, в Сирии продолжаются «варварские нападения на гражданское население», которые осуществляет в том числе и Российская Федерация, и террористические организации.