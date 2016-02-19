Россия созывает Совбез ООН из-за обострения на сирийско-турецкой границе

Об этом сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, передает ТАСС.

"Россия намерена сегодня созвать заседание СБ ООН для обсуждения этого вопроса и внести проект резолюции, в котором будут содержаться требования прекратить любые действия, подрывающие суверенитет и территориальную целостность Сирии и идущие вразрез с резолюцией СБ ООН 2254, а также усилиями по запуску сирийского мирного процесса", - сказала она.

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Как сообщал УНИАН, по данным источников в рядах противников президента Сирии Башара Асада, около двух тысяч вооруженных бойцов, поддерживающих мятежников, на автомобилях покинули турецкую территорию и направились к городу Азаз на севере провинции Алеппо. Их задача – усилить оборону города, к которому приближаются курдские отряды.

Напомним, как сказал премьер Турции, в Сирии продолжаются «варварские нападения на гражданское население», которые осуществляет в том числе и Российская Федерация, и террористические организации.