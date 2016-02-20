Шесть членов СБ ООН отвергли проект резолюции России по Сирии

Об этом сообщил председатель Совбеза Рафаэль Рамирес, передает Русская служба Би-Би-Си.

В ходе заседания 19 февраля проект резолюции отвергли шесть стран, среди которых США, Франция и Великобритания.

По словам Рамиреса, у Совета безопасности есть время до понедельника, чтобы услышать отзывы стран на резолюцию.

Перед началом заседания постоянный представитель Франции в ООН Франсуа Делатр раскритиковал российский проект.

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Французский дипломат заявил, что считает тупиком политику России, которая "безоговорочно" поддерживает президента Сирии Башара Асада.

Постоянный представитель США в ООН Саманта Пауэр заявила, что у российского проекта нет будущего.

Как сообщал УНИАН, в связи с заявлением Турции о возможности введения войск в Сирию, а также обострением ситуации на сирийско-турецкой границе Москва намерена 19 февраля созвать заседание Совбеза ООН.