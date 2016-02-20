Шесть членов СБ ООН отвергли проект резолюции России по Сирии
Члены Совета Безопасности ООН не достигли соглашения по проекту российской резолюции, где содержится требование прекратить действия, подрывающие суверенитет Сирии.
Об этом сообщил председатель Совбеза Рафаэль Рамирес, передает Русская служба Би-Би-Си.
В ходе заседания 19 февраля проект резолюции отвергли шесть стран, среди которых США, Франция и Великобритания.
По словам Рамиреса, у Совета безопасности есть время до понедельника, чтобы услышать отзывы стран на резолюцию.
Перед началом заседания постоянный представитель Франции в ООН Франсуа Делатр раскритиковал российский проект.
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Французский дипломат заявил, что считает тупиком политику России, которая "безоговорочно" поддерживает президента Сирии Башара Асада.
Постоянный представитель США в ООН Саманта Пауэр заявила, что у российского проекта нет будущего.
Как сообщал УНИАН, в связи с заявлением Турции о возможности введения войск в Сирию, а также обострением ситуации на сирийско-турецкой границе Москва намерена 19 февраля созвать заседание Совбеза ООН.