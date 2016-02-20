Хакеров из России обвинили в атаках на сайты сирийской оппозиции - Financial Times

10:39, 20 февраля 2016
Мир
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​Российские хакеры проводят атаки на сайты оппозиционных сирийских групп и правозащитные организации.

REUTERS

Об этом Financial Times рассказали два высокопоставленных сотрудника разведки, а также подтвердил Ричард Тернер, глава ближневосточного и европейского отделений организации FireEye, специализирующейся на вопросах кибербезопасности, передает РБК.

В частности, атакам подвергается Сирийский центр мониторинга за соблюдением прав человека.

По словам Тернера, их организация отслеживает атаки российских хакеров на сайты сирийской оппозиции и правозащитников с декабря, и в начале года их интенсивность усилилась. По его словам, в атаках принимает участие группа хакеров, которую называют APT 28. Ранее ее неоднократно обвиняли в атаках на американские и европейские правительственные сайты.

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"APT 28 и другие российские (хакерские - Ред.) группы сейчас действительно сосредоточили свое внимание на сборе данных о сирийских группах, в частности на тех, которые специализируются в области (защиты - Ред.) прав человека и мониторинга российской военной активности (в Сирии - Ред.)", - заявил Тернер.

Он охарактеризовал атаки российских хакеров как «очень значительные» и основной их целью назвал «информационную войну» и «влияние на ход конфликта». По информации FireEye, во время хакерских атак создаются вредоносные копии страниц сайтов организаций, которые инфицируют компьютеры пользователей, обращающихся к ним. Они также включают рассылку от имени организаций умело замаскированных писем с вредоносными вложениями в виде пресс-релизов или официальных уведомлений.

По словам анонимных источников FT в разведке, за действиями хакеров стоят российские спецслужбы. По их сведениям, атакам, кроме сирийских, также подвергаются правительственные и частные организации в Турции. Причиной для этих кибератак послужило ухудшение отношений Москвы и Анкары, подчеркивают собеседники издания.

Точное число атакованных организаций неизвестно. Вредоносные программы, которые применяют российские хакеры, могут быть использованы для удаления данных, распространения дезинформации из официальных источников или сбора разведданных.

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