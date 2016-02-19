Олланд допускает войну России и Турции

Как передает Reuters, об этом он сказал в эфире радио France Inter.

"Существует риск войны между Турцией и Россией, существует эскалация", - отметил Олланд.

По словам французского лидера, "переговоры (по урегулированию конфликта) должны быть возобновлены, бомбардировки - прекращены, и помощь (в Сирию) должна прийти".

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"Должно быть давление на Москву, чтобы мы имели переговоры. Москве не удастся в одностороннем порядке поддерживать Башара Асада", - добавил Олланд.

Президент Франции также заявил, что указывал российским властям, что те в Сирии бомбят "не правильные места, а гражданское население, что является неприемлемым".

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