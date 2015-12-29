Хакерская группировка из Турции пригрозила России кибератаками - СМИ

Накануне, 28 декабря, хакеры взломали сайт anonymoushackers.org, предположительно принадлежащий группировке Anonymous, которая объявила о запуске крупномасштабной кампании против Турции. На ресурсе появилась надпись «Вы атакованы киберармией Ayyıldız» и изображение турецкого флага, пишет Лента.ру со ссылкой на газету Aksam.

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"Мы преподали урок тем, кто хочет унизить турецкое государство. На очереди — Россия", — передает газета слова лидера хакерской группировки Ayyıldız Джеткана Бир Яфеса. Организация намерена атаковать сайты российских министерств, в частности, портал Минобороны.

Как сообщал УНИАН, ранее международная группа хакеров Anonymous объявила Анкаре кибервойну, поскольку, по мнению хакеров, Турция поддерживает "Исламское государство".