В Аргентине произошло самое мощное за 20 лет землетрясение

Сильное землетрясение произошло на западе Аргентины, передает РБК. Сила подземных толчков, зафиксированных накануне, достигала 5 - 7 баллов по шкале Рихтера. Эпицентр землетрясения находился в 35 км к юго-западу от города Мендоса западной провинции Мендоса. В результате удара стихии были разрушены несколько домов, однако пока информации о человеческих жертвах нет.

По данным Государственного сейсмологического управления Аргентины, нынешнее землетрясение стало мощнейшим зафиксированным в стране за последние 20 лет.