Маккейн: Путин использует беженцев, чтобы подорвать Евросоюз

По мнению Маккейна, Путин хочет поддержать режим Башара Асада в Сирии и через это утвердить РФ в качестве влиятельной силы на Ближнем и Среднем Востоке, сообщает Deutsche Welle.

Маккейн убежден, что Путин не заинтересован в том, чтобы быть партнером Запада.

"Путин хочет усилить миграционный кризис и использовать беженцев как политическое оружие, чтобы подорвать трансатлантические отношения и ЕС", - заявил американский сенатор.

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По его мнению, "единственное, что изменилось в настрое Путина, - это то, что его аппетит только растет во время еды".

Также Маккейн высказал сомнение в успешной реализации соглашения о перемирии в Сирии.

"Соглашение провалится, будет умирать еще больше людей, а влияние Запада в регионе будет ослабевать", - заявил Маккейн

Он считает, что соглашение по Сирии "позволяет Москве продолжать бомбардировки террористов", но при этом РФ может счесть террористом кого угодно, в том числе мирных жителей.

По мнению Маккейна, западные страны ничего не противопоставили российскому военному вторжению в Сирию.