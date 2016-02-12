Spiegel: Российские наземные войска поддерживают наступление Асада возле турецкой границы (видео)

Немецкое издание Spiegel.Online опирается в своих утверждениях на свои источники и, в частности, на видео, опубликованное российскими активистами Intelligence Team, сообщает Еспресо.TV.

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Согласно информации издания, российские войска поддерживают наступление сил Башара Асада в провинции Латакия на северо-западе недалеко от турецкой границы.

На одном из видео, которое обнаружили российские интернет-активисты, российский офицер наблюдает за боевыми действиями в провинции Латакия, вблизи с турецкой границей.

Сирийские журналисты задают вопросы офицеру по поводу "боевой мощи войск Асада", тот отвечает: "в течение моего пребывания здесь Национальные силы обороны ни разу не сдали позиций".

Согласно информации Intelligence Team, видео сняли неподалеку от сирийского города Сальма, что находится в 10 км от границы с Турцией.