Польша и Германия совместно подготовят проект помощи мигрантам

Об этом сообщили канцлер Германии Ангела Меркель и премьер-министр Польши Беата Шидло в Берлине во время визита польского премьера в Германию, сообщает "ЕвроПравда" со ссылкой на TVN24.

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По словам Ангелы Меркель, польская сторона предложила совместный гуманитарный проект в Сирии, Ливане и Турции. Канцлер отметила, что "проект может касаться, например, строительства школ или больниц". Ангела Меркель также отметила, что ее страна охотно приняла предложение Польши.

Комментируя такие намерения, Беата Шидло в свою очередь отметила, что для Польши нынешний механизм распределения мигрантов является неприемлемым, однако ее страна хочет быть активной в сфере оказания гуманитарной помощи, поэтому правительство приняло решение активно участвовать в помощи Сирии.

"Мы выделили на это средства. Мое присутствие в Лондоне (на конференции доноров по помощи Сирии) подтвердило, что Польша хочет быть таким же активным субъектом, как и другие страны ЕС, включая Германию", - сказала она.

Она также добавила, что такой проект будет своеобразным путеводителем для других стран ЕС. "Этот проект станет символом для ЕС, что это та дорога, по которой государства ЕС должны идти, решая проблему миграции", – резюмировала Беата Шидло.

Ранее сообщалось, что премьер-министр Польши Беата Шидло заявила о необходимости резкой "смены курса" в политике в отношении мигрантов.