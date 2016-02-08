ЕС ожидает в 2016 году еще миллион беженцев

По данным МОМ, в 2015 году по Средиземному морю до Европы добрались 1 миллион 4 тыс. 356 мигрантов.

Остановить этот огромный поток беженцев может только кардинальное изменение ситуации в Сирии, пишет Русская служба ВВС.

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"Если завтра в Сирии вдруг прекратятся боевые действия и миллионы людей захотят вернуться на родину, заново отстроить свои дома и восстановить хозяйство, то, действительно, могут произойти очень быстрые перемены", - заявил в интервью ТАСС официальный представитель МОМ Джоэл Миллман.

Из прибывших за последнее время на европейский континент мигрантов 91% составляют беженцы из всего трех стран - Сирии, Афганистана и Ирака.