С начала года из Турции в Грецию переправились почти 70 тысяч мигрантов – ООН

С начала 2016 года из Турции на греческие острова переправились свыше 68 тыс. мигрантов, сообщает Deutsche Welle со ссылкой на Управление ООН по делам беженцев (UNHCR).

Читайте такжеВ Праге приют для беженцев забросали "коктейлями Молотова"

По данным UNHCR, только с 1 по 6 февраля с турецкого побережья Эгейского моря в Грецию перебрались более 2 тыс. 870 мигрантов.

Большинство мигрантов, прибывших морем из Турции в Греции с 1 января по 6 февраля, по данным ООН, - из Сирии (55%). 25% являются гражданами Афганистана, 11% - Ирака, еще 3% - пакистанцы.

Кроме того, сообщается, что с начала года во время морской переправы погибли или пропали без вести не менее 366 человек.

Почти все мигранты направляются из Греции по так называемому балканскому маршруту в направлении Австрии и Германии. На греческо-македонской границе сейчас время от 5 до 7 тыс. беженцев ожидают возможности попасть в Македонию. Македонские пограничники пропускают небольшими группами только мигрантов из Сирии, Ирака и Афганистана. Как сообщает местная власть, гражданам других стран пересечь границу помогают контрабандисты.

Читайте такжеСуд Австралии одобрил политику содержания беженцев в лагерях

Как сообщал УНИАН, Европейский Союз переживает самый масштабный со времен Второй мировой войны миграционный кризис. Общее количество всех мигрантов, прибывших в Европу в 2015 году, составило около 1,5 млн человек.