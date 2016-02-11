НАТО обменивается информацией с партнерами по ситуации в Черном море - Столтенберг
Генеральный секретарь Организации Североатлантического договора (НАТО) Йенс Столтенберг заявляет, что Альянс обменивается информацией с Грузией и другими партнерами о ситуации в Черном море.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сообщил после заседания Комиссии НАТО - Грузия в Брюсселе.
"Когда дело доходит до Черноморского региона, мы постоянно обмениваемся информацией с Грузией и другими партнерами в регионе, включая, непременно, ситуацию в Черном море. И НАТО увеличило свое морское присутствие в Черном море", - сказал Столтенберг.
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По словам генерального секретаря, вчера вечера страны Альянса с представителями Грузии обменялись видением вызовов, с которыми стороны сталкиваются в Черном море.
Как сообщал УНИАН, 10 февраля Столтенберг заявил, что Альянс увеличил присутствие в Черном море и продолжает анализировать ситуацию в регионе.