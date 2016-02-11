НАТО обменивается информацией с партнерами по ситуации в Черном море - Столтенберг

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сообщил после заседания Комиссии НАТО - Грузия в Брюсселе.

"Когда дело доходит до Черноморского региона, мы постоянно обмениваемся информацией с Грузией и другими партнерами в регионе, включая, непременно, ситуацию в Черном море. И НАТО увеличило свое морское присутствие в Черном море", - сказал Столтенберг.

Читайте такжеВ НАТО призвали Россию отказаться от признания Южной Осетии и Абхазии "независимыми государствами"

По словам генерального секретаря, вчера вечера страны Альянса с представителями Грузии обменялись видением вызовов, с которыми стороны сталкиваются в Черном море.

Как сообщал УНИАН, 10 февраля Столтенберг заявил, что Альянс увеличил присутствие в Черном море и продолжает анализировать ситуацию в регионе.