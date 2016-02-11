НАТО будет осуществлять наблюдение в Эгейском море за незаконной миграцией - Столтенберг

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал на пресс-конференции в Брюсселе.

”Мы только что пришли к согласию, что НАТО обеспечит поддержку в оказании помощи в связи с кризисом, связанным с беженцами и мигрантами”, - подчеркнул Столтенберг.

Он напомнил, что соглашение заключено после совместного обращения Германии, Греции и Турции.

”Цель заключается в участии в международных усилиях - чтобы останавливать незаконную торговлю людьми и незаконную миграцию в Эгейском море”, - сказал Столтенберг.

Читайте такжеПоток мигрантов в страны Евросоюза значительно сократился в январе

По его словам, в том регионе уже размещена вторая морская группа НАТО, которой управляет немецкое командование. Эта группа будет собирать первичную информацию и наблюдать за ситуацией в Эгейском море, добавил генсекретарь Альянса.

При этом он заявил, что в соглашении указано, что греческие и турецкие вооруженные силы не будут проводить операции в территориальных водах и воздушном пространстве друг друга.

Читайте такжеВ Европе прошли антиисламские митинги: людей собралось меньше, чем ожидали (фото)

"Речь не идет об остановке или возвращении обратно лодок мигрантов. НАТО будет предоставлять критическую информацию и разведывательные данные, чтобы помочь в противостоянии торговле людьми и преступным сетям", - заявил Столтенберг.

По его словам, корабли НАТО будут сотрудничать с национальными пограничными морскими службами и европейской пограничной службы Frontex.