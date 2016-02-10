Российские супермаркеты из-за падения продаж предложили еду в кредит

Одна из торговых сетей во Владивостоке из-за падения доходов горожан и, соответственно продаж, предложила покупать еду в кредит. Об этом пишет Reuters.

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Чтобы купить в долг еду и напитки, покупатели оформляют в кредит карту "Скатерть-самобранка" на сумму до 10.000 рублей сроком до трех месяцев по ставке 3-5 процентов в месяц.

Отмечается, что микрокредиты для покупки продуктов, напитков и алкоголя в сети из пяти магазинов, ориентированных на средний класс, выдает родственная ей финансовая компания.

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Чаще всего за кредитные деньги покупают виски, коньяк и деликатесы, рассказала продавец из супермаркета во Владивостоке. Другая добавила, что пик продаж в кредит пришелся на предновогодние дни, а сейчас на заемные деньги покупают довольно редко.