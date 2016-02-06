В Турции заявили, что Путин игнорирует звонки Эрдогана из-за Су-34

Об этом сообщил пресс-секретарь президента Турции Ибрагим Калын, передает Anadolu.

"29 января 2016-го года Россия в очередной раз нарушила воздушное пространство Турции. После этого президент Эрдоган пытается связаться с Владимиром Путиным по телефону, на что российская сторона не реагирует", - отметил он.

Кроме того, Калын рассказал, что "с одной стороны Путин избегает контакта с Эрдоганом, а с другой заявляет, что с ним никто не связывался".

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Как сообщал УНИАН, в Анкаре утверждают, что самолет российских военно-воздушных сил вновь нарушил воздушное пространство Турции.

Инцидент произошел накануне. В субботу, 30 января, российского посла вызвали в министерство иностранных дел Турции для объяснений.

Сообщалось, что российский самолет Су-34 несколько раз предупредили на английском и русском языках, прежде чем тот залетел в турецкое воздушное пространство. Кроме того, внешнеполитическое ведомство Турции предостерегает Москву, что именно Россия будет нести ответственность за любые "опасные" последствия.

В Минобороны РФ отрицают сведения Анкары.