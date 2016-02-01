В Кремле настаивают, что Су-34 не нарушал воздушное пространство Турции
В Кремле исходят из того, что нарушения воздушного пространства Турции российским самолетом не было.
Об этом в понедельник заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, сообщает РИА Новости.
"Мы все-таки исходим из той информации, которая была заявлена нашим министерством обороны. Я напоминаю, что представители министерства обороны отвергли это утверждение турецкой стороны о том, что имело место нарушение одним из наших самолетов воздушного пространства Турции. И мы исходим из этого", - сказал Песков.
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Кроме этого, по словам Пескова, Путину доложили о желании президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана провести встречу в связи с очередным инцидентом в турецком воздушном пространстве.
Однако, как сообщает РБК, о реакции российского лидера Песков говорить отказался.
Как сообщал УНИАН, в Анкаре утверждают, что самолет российских военно-воздушных сил вновь нарушил воздушное пространство Турции.
Инцидент произошел накануне. В субботу, 30 января, российского посла вызвали в министерство иностранных дел Турции для объяснений.
Сообщалось, что российский самолет Су-34 несколько раз предупредили на английском и русском языках, прежде чем тот залетел в турецкое воздушное пространство. Кроме того, внешнеполитическое ведомство Турции предостерегает Москву, что именно Россия будет нести ответственность за любые "опасные" последствия.
В Минобороны РФ отрицают сведения Анкары.
Напомним, в ноябре Турция сбила российский бомбардировщик Су-24, задействован в военной операции в Сирии. В ответ РФ ввела санкции на турецкие продукты питания и товары.