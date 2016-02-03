НАТО: Россия проводила маневры, симулирующие ядерную атаку на Швецию

На фрагмент доклада Столтенберга, в котором идет речь об учениях над Швецией, обратило внимание шведское издание The Local, передает РБК.

В самом докладе, опубликованном на сайте НАТО, Столтенберг пишет, что Россия в марте 2013 года проводила маневры, симулирующие ядерную атаку на Швецию.

«В рамках всеобъемлющего военного перевооружения степень военных маневров и учений России достигли уровня, невиданного с конца холодной войны», - говорится в заключении Столтенберга.

Как отмечает The Local, учения российских военных проходили вблизи восточной границы Стокгольмского архипелага и вызвали бурную реакцию СМИ, поскольку Швеция медленно отреагировала на учения из-за находящегося в отпусках персонала, и была вынуждена полагаться на помощь со стороны НАТО. Тогда ряд шведских СМИ сообщали, что учения России включали в себя симуляцию ядерного удара по Швеции, однако эта информация никогда не подтверждалась на официальном уровне.

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В апреле 2013 года шведская газета Svenska Dagbladet сообщала со ссылкой на военные источники, что 29 марта шведские радары зафиксировали шесть российских военных самолетов – два сверхзвуковых ракетоносца-бомбардировщика Ту-22М3 (способные транспортировать ядерное оружие) и четыре истребителя Су-27. Самолеты прошли совсем рядом с воздушным пространством Швеции. По информации издания, самолеты отрабатывали возможные удары по району Стокгольма и югу Швеции.

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Как сообщал УНИАН, ранее в НАТО заявили, что активность российских подлодок достигла уровня холодной войны.