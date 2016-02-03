Активность российских подлодок достигла уровня холодной войны, заявляют в НАТО

Об этом говорится на сайте британского аналитического центра IHS Jane's, сообщает РБК.

По словам Джонстона, российские субмарины не просто возвращаются к уровню оперативной активности времен холодной войны. Само технологическое исполнение подлодок совершило большой скачок, НАТО наблюдает "тот уровень российского потенциала, который не видели раньше", добавил командующий.

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Сейчас российские субмарины, по словам Джонстона, "имеют большую дальность, лучшие системы и большую свободу действий". Кроме того, НАТО "наблюдает рост профессионализма и способность управлять лодками на том уровне, который раньше не фиксировали".

Джонстон отметил, что все это, возможно, не беспокоило бы НАТО, "если бы мы знали правила игры, знали, почему они [Россия] развертываются и что они делают. [Сейчас] мы не понимаем стратегические и оперативные цели России". Это заставляет НАТО и [некоторые] страны нервничать, добавил командующий.