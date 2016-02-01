Давутоглу обвинил Россию в ударах по мирным жителям Сирии

Давутоглу подчеркнул, что почти вся активность ВВС РФ в Сирии приходиться на область, которая населена туркоманами, что, по его словам, говорит о недобрых намерениях России. По его словам, эти действия "не на пользу России и пойдут во вред им", передает Росбалт.

Читайте такжеРоссия не может скрыть нарушения воздушного пространства Турции – Давутоглу

"Я хочу еще раз предупредить Россию. Позиция России относительно умеренной сирийской оппозиции ошибочна. Россия продолжает нарушать наши границы, подвергает бомбардировкам мирное население", - сказал турецкий премьер.

Он заявил при этом, что Турция всегда будет на стороне "сирийского народа", говоря о котором он имеет в виду умеренную сирийскую оппозицию. При этом он снова назвал власти Сирии "преступным режимом", бороться с которым Турция не перестанет.