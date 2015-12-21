Эрдоган рассказал о разговоре с Путиным о сирийских туркменах - СМИ

Об этом, как сообщает телеканал NTV, Эрдоган заявил в ходе выступления на собрании Торгово-промышленной палаты Турции, передает Лента.ру.

«Я лично говорил Путину, что в Байырбуджаке нет "Исламского государства", там туркмены. Сейчас туркменов убивают. Они пришли к нашей границе и сказали, что если погибнут, то хотят остаться на своей земле», — отметил президент Турции.

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Эрдоган также выразил уверенность, что турецкий экспорт в Россию может увеличиться, несмотря на кризис в отношениях между Анкарой и Москвой. «Несмотря на проблемы, которые у нас сейчас с Россией, я верю, что наш экспорт снова будет увеличиваться. Вы можете не волноваться», — сказал президент, обращаясь к турецким бизнесменам.

Ранее УНИАН сообщал, что министр торговли и таможни Турции Бюлент Тюфенкчи прогнозирует, что кризис в отношениях с Российской Федерацией завершится в марте 2016 года.