Пентагон подтвердил нарушение воздушного пространства Турции военным самолетом РФ

Об этом заявил представитель Пентагона Марк Райт, сообщает РИА Новости.

"Мы в курсе сообщений и можем подтвердить, что вчера еще один российский военный самолет нарушил воздушное пространство Турции и НАТО", — заявил представитель Пентагона.

Согласно сообщению, американское военное ведомство призывает Россию и Турцию вести переговоры и принять меры по предотвращению эскалации.

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Как сообщал УНИАН, в Анкаре утверждают, что самолет российских военно-воздушных сил вновь нарушил воздушное пространство Турции.

Инцидент произошел накануне, в субботу, 30 января, российского посла вызвали в министерство иностранных дел Турции для объяснений.

По этим данным, российский самолет Су-34 несколько раз предупредили на английском и русском языках, прежде чем тот залетел в турецкое воздушное пространство. Кроме того, внешнеполитическое ведомство Турции предостерегает Москву, что именно Россия будет нести ответственность за любые "опасные" последствия.

Напомним, в ноябре Турция сбила российский бомбардировщик Су-24, задействован в военной операции в Сирии. В ответ РФ ввела санкции на турецкие продукты питания и товары.