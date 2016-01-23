Госсекретарь США обеспокоен ролью Ирана на Ближнем Востоке
Госсекретарь США Джон Керри выразил обеспокоенность влиянием Ирана на ситуацию на Ближнем Востоке. Он особо отметил поддержку Ираном радикальной ливанской группировки "Хезболла", которая выступает на стороне сирийского президента Башара Асада в Сирии.
Джон Керри сделал это заявление в Эр-Рияде после переговоров с министром иностранных дел Саудовской Аравии Аделем аль-Джубейром, передает Би-би-си. В свою очередь, Адель аль-Джубейр заявил, что его страна работает с США, чтобы сдерживать "агрессивные действия" Ирана.
Читайте такжеЯпония отменила санкции против ИранаКак отмечают корреспонденты, Вашингтон заинтересован в том, чтобы предотвратить дальнейшие сложности в сирийском мирном процессе, ключевыми игроками в котором являются и Саудовская Аравия, и Иран.
Саудовское королевство разорвало дипломатические отношения с Ираном после резких заявлений Тегерана в связи с казнью в Эр-Рияде известного шиитского проповедника Нимра аль-Нимра.
Узнав о казни проповедника, толпа демонстрантов в Тегеране напала на посольство Саудовской Аравии.
Вслед за Саудовской Аравией о разрыве отношений с Ираном объявили Бахрейн и Судан, Кувейт и Объединенные Арабские Эмираты.