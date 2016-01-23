Госсекретарь США обеспокоен ролью Ирана на Ближнем Востоке

Джон Керри сделал это заявление в Эр-Рияде после переговоров с министром иностранных дел Саудовской Аравии Аделем аль-Джубейром, передает Би-би-си. В свою очередь, Адель аль-Джубейр заявил, что его страна работает с США, чтобы сдерживать "агрессивные действия" Ирана.

Читайте такжеЯпония отменила санкции против ИранаКак отмечают корреспонденты, Вашингтон заинтересован в том, чтобы предотвратить дальнейшие сложности в сирийском мирном процессе, ключевыми игроками в котором являются и Саудовская Аравия, и Иран.

Саудовское королевство разорвало дипломатические отношения с Ираном после резких заявлений Тегерана в связи с казнью в Эр-Рияде известного шиитского проповедника Нимра аль-Нимра.

Узнав о казни проповедника, толпа демонстрантов в Тегеране напала на посольство Саудовской Аравии.

Вслед за Саудовской Аравией о разрыве отношений с Ираном объявили Бахрейн и Судан, Кувейт и Объединенные Арабские Эмираты.