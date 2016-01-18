В портах Ирана после отмены санкций появились десятки нефтетанкеров

Об этом свидетельствуют данные онлайн-карты расположения морских судов сайта marinetraffic.com.

Как известно, 16 января после публикации доклада МАГАТЭ, в котором говорилось, что Иран выполнил все условия соглашения, предусматривающего замораживание его ядерной программы, связанные с этим международные санкции против него были сняты.

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Отмена санкций позволяет Ирану немедленно увеличить экспорт нефти - это может оказать дополнительное давление на рынок, где в последние месяцы сложился избыток предложения. Мировые цены на нефть резко упали в конце 2015 - начале 2016 года.

Снятие санкций также означает, что Иран получит доступ к примерно 50 миллиардам долларов, которые были заморожены на его счетах. Кроме того, Иран сможет закупать оборудование и технологии, доступ к которым ему был ограничен.

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Также, как стало известно сегодня днем, Иран принял решение резко увеличить добычу нефти.

"Иран готов увеличить добычу нефти на 500 тысяч баррелей в сутки после снятия санкций, указ об увеличении добычи был издан сегодня (в понедельник)" - заявил заместитель министра нефти и управляющий директор Национальной иранской нефтяной компании (NIOC) Рокнеддин Джавади.