Ирак готов стать посредником в конфликте Ирана и Саудовской Аравии

Как сообщает Reuters, министр иностранных дел Ирака Ибрагим Аль-Джафари сообщил, что его страна выступит посредником в попытке решить дипломатический спор между Ираном и Саудовской Аравией.

Такое заявление он сделал в ходе совместной пресс-конференции с министром иностранных дел Ирана Могаммадом Джавадом Зарифом, которая транслировалась на иранском государственном телевидении. По словам Зарифа, резко усилившаяся напряженность в регионе "является сигналом не силы, а слабости" Саудовской Аравии, которая, по его мнению, эту напряженность подогревает, в то время как Иран, наоборот, пытается снизить.

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Напомним, 3 января Саудовская Аравия заявила о разрыве дипломатических отношений с Ираном на фоне конфликта, который развернулся после казни 2 января в Саудовской Аравии 47 человек, в том числе богослова Нимра аль-Нимра, который был одим из лидеров шиитской общины в этой стране.

В связи с казнью в странах региона (как в Иране, так и со стороны шиитов в Саудовской Аравии, Бахрейне и Ираке) прошли акции протеста, в частности участники акции в Тегеране устроили погром в саудовском посольстве и подожгли его.

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Кроме Саудовской Аравии, дипотношения с Ираном разорвали Бахрейн и Судан. ОАЭ и Кувейт понизили дипотношения с Ираном, ограничились тем, что отозвали из этой страны своих послов.